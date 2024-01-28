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Жена известного украинского ведущего удивила, почему он не может стать на военный учет

Жена известного украинского ведущего удивила, почему он не может стать на военный учет

Жена известного украинского ведущего удивила, почему он не может стать на военный учет

Анатолий Анатолич с женой / Фото: instagram.com/yulattt

Анатолий Анатолич уже ходил в ТЦК.

Жена известного украинского ведущего Анатолия Анатолича Юла прокомментировала, почему он до сих пор не встал на военный учет.

По словам Юлы, ее муж уже ходил в ТЦК, однако попасть в центр ему не удалось. В сторис своей страницы в Instagram жена Толича объяснила, почему так произошло и пожаловалась на работу территориального центра комплектования и соцподдержки:

"Анатолич не смог стать на военный учет, потому что очередь нереальная. Работают два раза в неделю с перерывом на обед. В стране, где идет война, должно быть все проще. Это может быть спонтанное решение, обдуманное или другое, но человек должен стать на учет быстро. В очередях и передумать можно", – отметила Юла.

Жена Анатолия Анатолича пожаловалась на работу ТЦК

Жена Анатолия Анатолича пожаловалась на работу ТЦК

Жена Толича добавила, что он в следующий вторник снова пойдет в ТЦК и попытается встать на учет. По словам Юлы, в прошлый раз, когда ее муж хотел стать на учет, перед ним была очередь из 40 человек. Юла не уверена, что учитывая график ТЦК и очередь в центр, и со второго раза Толичу удастся воплотить задуманное.

Напомним, на днях телеведущий Григорий Решетник рассказал, как на вокзале в Одессе его остановили сотрудники ТЦК.

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