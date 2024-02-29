Жена Канье Уэста появилась на людях в прозрачных колготках без трусов

Жене рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори в который раз отличилась эпатажным луком во время выхода в свет.

На этот раз образ знаменитости был настолько откровенным, что теперь ей грозит не только штраф, но и лишение свободы из-за эксгебиционизма.

Как пишет издание DalilyMail, на днях Цензори вместе со своим не менее эпатажным мужем решили поужинать в одном из ресторанов Парижа. Для уютного ужина с возлюбленным Цензоре выбрала довольно неожиданный наряд. Цензори вышла на улицу без нижнего белья. Из одежды на ней была только короткая меховая шуба и черные капроновые колготки на голое тело.

Для просмотра фото листайте влево

В таком экстравагантном образе она вместе с Канье Уэстом отправилась в ресторан. Теперь за эксгебиционизм в общественном месте жене Канье Уэста грозит тюремное заключение на один год, или штраф в размере 15 тысяч евро.

Напомним, что Бьянка Цензори прославилась даже не тем, что стала женой скандального Канье Уэста после его развода с Ким Кардашян. Цензори прославили ее смелые, иногда очень откровенные образы. Сам Канье, похоже, гордится тем, что у него такая откровенная жена. Недавно рэпер у себя в фотоблоге даже запостил фотографии любимой, на которых она позирует в одних микро-стрингах.

Читайте также: