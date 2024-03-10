Жена Канье Уэста с обнаженными ягодицами появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе

Жена рэпера Канье Уэста, архитектор Бьянка Цензори не изменяет своему эпатажному стилю в одежде.

На этот раз избранница продюсера решила продемонстрировать свою роскошную пятую точку. Так, в пятницу, 8 марта, Канье Уэст вместе с женой посетили вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю премьеры музыкального альбома Уэста Vultures 2. Пластинку исполнитель записал со своим другом, звездой рэпа Ty Dolla $ign.

На мероприятие Бьянка Цензори надела пикантное полупрозрачное боди. Впрочем, внимание папарацци привлекла задняя часть наряда Цензори. Избранница Уэста фактически обнажила свои пышные ягодицы, разве что на этот раз одела нижнее белье.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори / Фото: instagram.com/ye

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори / Фото: instagram.com/ye

Судя по тому, что фотографиями своей жены с этой вечеринки Канье Уэст поделился в сторис в Instagram, своей женой он очень гордится, а также доволен ее дерзкими луками. Говорят, что именно Канье является личным дизайнером Цензори и подбирает для нее образы.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори / Фото: instagram.com/ye

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори / Фото: instagram.com/ye

Напомним, что несколько недель назад Бьянка Цензори отличилась своим образом во время посещения одного из ресторанов Парижа. Жена Уэста приехала в заведение в капроновых колготах, под которые не одела нижнее белье.

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