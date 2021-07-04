Жена Комарова похвасталась кулинарными способностями и поделилась рецептом пирога с черникой

Александра Кучеренко испекла лакомство для мужа.
Жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко похвасталась кулинарными способностями.
Так, "Мисс Украина-2016" приготовила для любимого пирог с черникой. Телеведущая поделилась рецептом с подписчиками в Instagram, обнародовав пошаговое видео.
Для просмотра рецепта и видео листайте вправо
"Лето стоит любить хотя бы потому, что это самый вкусный сезон! Я например, всегда с нетерпением жду время, когда можно целыми днями уплетать любимые фрукты и ягоды. Это же просто кладезь витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, одним словом - здоровье на целый год. На днях муж привёз домой корзину вкуснейшей черники прямо из лесов Волыни! Ягода такая маленькая и нежная, но такая полезная: в ней очень много природных витаминов и очень мало калорий. Но это легко исправить - испечь черничный пирог! Хоть готовила впервые по такому незамысловатому рецепту, получилось настоящее лакомство летнего выходного - особенно, если к ещё тёплому кусочку пирога добавить мороженое", — поделилась Саша.
Одним из первых прокомментировал пост Дмитрий Комаров, отметив, что пирог очень вкусный. Со своей стороны, фолловеры поблагодарили за рецепт.
- Сашенька, как вкусно выглядит! Спасибо за рецепт!
- Приятно балуете мужа!!! Даже со стороны нравится и чувствуется позитив!!!
- Спасибо за рецепт! Обязательно попробую
Напомним, ранее жена Комарова в легком голубом платьице восхитила красотой. Александра показала новый летний образ.