Жена Комарова похвасталась кулинарными способностями и поделилась рецептом пирога с черникой

Александра Кучеренко испекла лакомство для мужа.

Жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко похвасталась кулинарными способностями.

Так, "Мисс Украина-2016" приготовила для любимого пирог с черникой. Телеведущая поделилась рецептом с подписчиками в Instagram, обнародовав пошаговое видео.

Для просмотра рецепта и видео листайте вправо

"Лето стоит любить хотя бы потому, что это самый вкусный сезон! Я например, всегда с нетерпением жду время, когда можно целыми днями уплетать любимые фрукты и ягоды. Это же просто кладезь витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, одним словом - здоровье на целый год. На днях муж привёз домой корзину вкуснейшей черники прямо из лесов Волыни! Ягода такая маленькая и нежная, но такая полезная: в ней очень много природных витаминов и очень мало калорий. Но это легко исправить - испечь черничный пирог! Хоть готовила впервые по такому незамысловатому рецепту, получилось настоящее лакомство летнего выходного - особенно, если к ещё тёплому кусочку пирога добавить мороженое", — поделилась Саша.

Одним из первых прокомментировал пост Дмитрий Комаров, отметив, что пирог очень вкусный. Со своей стороны, фолловеры поблагодарили за рецепт.

Сашенька, как вкусно выглядит! Спасибо за рецепт!

Приятно балуете мужа!!! Даже со стороны нравится и чувствуется позитив!!!

Спасибо за рецепт! Обязательно попробую

Напомним, ранее жена Комарова в легком голубом платьице восхитила красотой. Александра показала новый летний образ.

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