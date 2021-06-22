Жена Комарова рассказала, почему вынуждена была обращаться к детективам

Неизвестный мужчина постоянно звонил телеведущей.

Жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко поделилась неприятной историей.

Так, телеведущая рассказала в своих Instagram-stories, что однажды обращалась к детективам из-за надоедливого поклонника. Мужчина узнал номер "Мисс Украина-2016" и регулярно ей звонил. Сначала он обращался с личными просьбами, а затем стал угрожать. Чтобы разоблачить навязчивого фана, Саше пришлось обращаться к специалистам.

"Был период, когда мне постоянно названивал какой-то мужчина с личными просьбами, потом еще и с угрозами. Этот ад закончился только тогда, когда удалось установить его личность по номерам телефона. Так что детективы нужны не только в фильмах и книгах, но и часто — в реальной жизни", — рассказала Кучеренко.

Знаменитость не сообщила, наказали ли мужчину и не поделилась другими подробностями инцидента.

Напомним, недавно Оля Цибульская заявила, что получала угрозы от жены Дзидзьо. Певица прокомментировала развод пары.

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