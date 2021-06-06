Жена Комарова в обтягивающем платье ошеломила изящной фигурой

Саша Кучеренко очаровала новым образом.

Жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, ведущая и модель Александра Кучеренко ошеломила изящной фигурой в новом образе.

На своей странице в Instagram "Мисс Украина-2016" разместила снимок, на котором позировала в телевизионной студии, одетая в синее платье. Знаменитость в который раз очаровала своей стройностью.

instagram.com/aakucherenko

В посте журналистка сообщила, что отмечает профессиональный праздник.

"Сегодня День журналиста. И я счастлива, что также праздную. И у меня этот праздник каждый день — в такой профессии никогда не бывает скучно. За каждым репортажем, сюжетом, программой, статьей, рубрикой стоит труд огромного количества людей, которые возлагают много своего времени, настойчивости, решительности, ума. Поэтому с праздником нашей жизни, коллеги! Пусть наша работа никогда не становится рутиной, будет всегда оцененной и нужной. Высоких рейтингов и творческих взлетов! А нашим зрителям/слушателям/читателям — непрерывного желание смотреть/слушать/читать все то, что мы делаем", — поделилась Кучеренко.

В комментариях сторонники поздравили избранницу путешественника с праздником и не упустили возможности порадовать Сашу комплиментами: "Приятно смотреть на натуральную красоту, без ботокса".

Напомним, ранее жена Комарова похвасталась плоским животиком в ярком топе. Александра ошеломила фигурой и естественной красотой.

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