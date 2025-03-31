Жена Кошевого честно высказалась об убыточности своего бизнеса и как просит деньги у мужа

Евгений и Ксения Кошевые / © instagram.com/yalta_k

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Звезда Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена Ксения рассказали о своих доходах и расходах на семью.

Ксения во время войны превратила свое увлечение дизайном одежды в бизнес. В частности, основала собственный бренд нарядов. Однако, по словам жены шоумена, безумного финансового прорыва у нее пока не произошло. Поэтому пока все это доставляет только для нее удовольствие.

"Если бы это мне приносило деньги, то считала бы себя бизнесвумен. Но сейчас я просто развиваюсь. Я вкладываю больше, чем получаю. Может, и ноль, но это уже хорошо", – призналась Ксения в интервью Славе Демину.

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Евгений Кошевой с женой и младшей дочерью / © пресс-служба MONATIK

Поэтому в большинстве на базовые нужды Кошевая просит деньги у мужа. Она признается, что это всегда было сложно для нее, но время все же упростило ее отношение к этому. Впрочем, Евгений говорит, что не видит ничего в этом плохого.

"Очень огорчает. Я пытаюсь сделать все, чтобы не просить и зарабатывать свои. И время от времени это получается, но сейчас нет", – объяснила Ксения.

К слову, финансовая ответственность ложится на плечи шоумена не только за жену и двоих детей. Супруги также заботятся о своих мамах и помогают им закрывать базовые потребности. По словам звезд, на шести членов семьи их бюджет ежемесячно может достигать около пяти тыс. долларов (около 206 тыс. грн.). Более того, Евгений не скрывает, что также регулярно выплачивает кредиты за квартиру и машину.

Напомним, недавно Ксения Кошевая шокировала попыткой их дочери Варвары убежать из дома через окно. Бизнесвумен раскрыла, почему они извинялись после этого.