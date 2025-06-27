Жена Кошевого показала их подросшую дочь-красавицу и какой образ для нее создала

Евгений Кошевой с семьей

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Жена актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого похвасталась красотой их старшей дочери Варвары.

17-летняя девушка согласилась помочь маме Ксении Кошевой с развитием ее бренда одежды. Так, Варвара примерила одно из платьев из новой коллекции. Жена актера показала процесс примерки и как в студии дорабатывала некоторые элементы элегантного наряда, чтобы силуэт был идеальным.

"Когда мама не просто мама, а еще и дизайнер", - написала Ксения.

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Дочь и жена Евгения Кошевого / © instagram.com/yalta_k

После того, как платье с глубоким декольте и полупрозрачными вставками было завершено, дочь звездной пары попозировала на улице и сделала несколько модельных фото.

Дочь Евгения Кошевого / © instagram.com/yalta_k

К слову, это уже не впервые, когда Варвара Кошевая примеряет одежду из коллекции мамы. Ранее девушка хвасталась еще одним роскошным платьем, которое она заказала у родного человека для выпускного.

Напомним, недавно жена певца Дмитрия Монатика впервые за долгое время показала его с младшим сыном. Исполнитель попозировал с 6-месячным Леоном на прогулке, а перед тем Ирина показалась с детьми в укрытии.