Жена Кошевого шокировала, как их дочь выпрыгнула из окна и почему они извинялись перед ней

Евгений Кошевой с семьей / © instagram.com/yalta_k

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Жена звезды Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Ксения – рассказала о непростом периоде в жизни их старшей дочери Варвары.

По словам Ксении, девушка еще в юном возрасте очень болезненно переживала переходный возраст. Так что довольно часто в семье случались недоразумения. В результате Варя тайно от родителей убегала из дома через окно. Жена шоумена говорит, что таким образом она выражала протест и уходила от проблем к не очень надежной компании.

"Варя была сложная с 11-12 лет: то хочет, то не хочет, туда пойду, а туда - нет... В свое время она убегала из дома в 13 лет куда-то к друзьям. Догоняли и забирали. Варя выбила сетку в окне и с первого этажа прыгнула и побежала. Наверное, мы ее не понимали так, как она хотела. Но мы постоянно разговаривали, хотя она совсем не слышала", – призналась Ксения в интервью Славе Демину.

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Варвара Кошева / © instagram.com/kosshevayaa

Кошевая отмечает, что такие натянутые отношения с течением времени прошли. В частности, семейство обращалось к психологам и налаживало диалог между собой. Со временем они осознали свои ошибки и попросили прощения друг у друга.

"Я извинялась неоднократно. И Женя. Мы поладили и она извинилась перед нами. Сейчас она говорит: "Мам, мне так стыдно, что я такое натворила". Ну мы это все пережили и все. Мы ходили к психологу. Она очень не хотела. И потом я поняла, что мы точно что-то потеряли и занимались чем-то другим больше, чем ею", – объяснила супруга юмориста.

Напомним, недавно певица Вера Брежнева показала свою взрослую дочь и публично поздравила ее с 24-летием.