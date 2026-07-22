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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
705
Время на прочтение
1 мин

Жена Кошевого восхитила пляжным фото в купальнике с двумя дочерьми и показала, как они изменились

Ксения Кошевая вместе с дочками наслаждается отдыхом на море.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Евгений Кошевой с женой и дочерьми

Евгений Кошевой с женой и дочками / © instagram.com/yalta_k

Жена актера Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого впервые за долгое время показалась сразу с двумя дочерьми.

Семья юмористка отправилась на отдых на море. В своем Instaram Ксения Кошевая показала, как проходит их отпуск. В частности, избранница актера опубликовала в сторис пляжное фото в купальнике.

Кадр был черно-белым. Сначала позировала Ксения Кошевая, позади нее старшая дочь Варвара, а затем младшая Серафима. Они постали вместе на фоне моря. Кстати, это очень редкое семейное фото. Так что можно заметить, как дочери Кошевого уже заметно подросли и изменились.

Жена Евгения Кошевого с их дочерьми / © instagram.com/yalta_k

Жена Евгения Кошевого с их дочерьми / © instagram.com/yalta_k

Ксения Кошевая не была многословна и не стала подписывать кадр. Вместо нее это сделали подписчики, которые в комментариях просто засыпали семью комплиментами: «Красивые», «счастье дочерей», «красавицы».

Отметим, старшая дочь Евгения Кошевого сейчас проживает в Милане. Там Варвара получает образование в сфере, связанной с менеджментом и режиссурой в шоу-бизнесе. Что касается младшей Серафимы, то в этом году она окончила 5-й класс в одной из школ Киева.

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина показала 22-летнюю дочь-выпускницу. Знаменитость со слезами на глазах сделала важное заявление.

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Дата публикации
Количество просмотров
705
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