Жена Кота на забавных кадрах показала подросшую дочь и похвасталась ее важными достижениями

Крохотной девочке уже исполнилось ровно пять месяцев.
Жена украинского хореографа Евгения Кота порадовала контентом с их маленькой дочкой.
Гимнастка Наталья Татаринцева опубликовала в Instagram забавные кадры с Лелей. В частности, избранница хореографа сняла ролик, как крошечная девочка выглядывает из праздничной упаковки, словно она является подарком. Как отметила Татаринцева, сегодня, 10 декабря, Леле исполняется уже ровно пять месяцев.
Звездным родителям уже есть чем гордиться дочерью, ведь она достигла важных достижений для ее возраста. Как поделилась Наталья Татаринцева, Леля самостоятельно переворачивается и обнимается.
"Сегодня (10 декабря – прим. ред.) мы семьей празднуем пять месяцев, а еще мама и папа радуются, что Леля уже сама переворачивается и обнимается", — написала гимнастка.
Напомним, недавно жена Евгения Кота впервые рассказала о послеродовой депрессии. Также Наталья Татаринцева делилась, как с мужем распределила родительские обязанности.
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