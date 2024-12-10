Жена Кота на забавных кадрах показала подросшую дочь и похвасталась ее важными достижениями

Жена украинского хореографа Евгения Кота порадовала контентом с их маленькой дочкой.

Гимнастка Наталья Татаринцева опубликовала в Instagram забавные кадры с Лелей. В частности, избранница хореографа сняла ролик, как крошечная девочка выглядывает из праздничной упаковки, словно она является подарком. Как отметила Татаринцева, сегодня, 10 декабря, Леле исполняется уже ровно пять месяцев.

Дочь Евгения Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Звездным родителям уже есть чем гордиться дочерью, ведь она достигла важных достижений для ее возраста. Как поделилась Наталья Татаринцева, Леля самостоятельно переворачивается и обнимается.

"Сегодня (10 декабря – прим. ред.) мы семьей празднуем пять месяцев, а еще мама и папа радуются, что Леля уже сама переворачивается и обнимается", — написала гимнастка.

Дочь Евгения Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Напомним, недавно жена Евгения Кота впервые рассказала о послеродовой депрессии. Также Наталья Татаринцева делилась, как с мужем распределила родительские обязанности.

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