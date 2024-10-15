Жена Кота ошеломила изменениями фигуры через три месяца после родов: "Женская терапия"

Жена украинского хореографа Евгения Кота – гимнастка Наталья Татаринцева – похвасталась своей фигурой после рождения первенца.

Наталья стала мамой три месяца назад. Однако гимнастка путем здорового питания и постоянных тренировок быстро вернулась в прежнюю форму. В частности, свою гибкость и подтянутый пресс жена Кота продемонстрировала в новой фотосессии. На смелых кадрах Наталья меняет образы от соблазнительного белья до элегантных лугов в вечернем платье.

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

"Моя "женская терапия" после того, как три месяца назад я стала мамой", — написала Татаринцева в фотоблоге.

Жена знаменитости также поделилась, какой она представляет "идеальную" женщину. По мнению Натальи, в первую очередь это состояние о балансе и гибкости в сочетании с чувственностью.

"Идеальная женщина – это про баланс... Быть отзывчивой, но не уязвимой; гибкой, но не слабой; уметь быстро адаптироваться к изменениям, сохраняя свое тепло, чувствительность и женственность. Такая женщина умеет управлять своим телом и это не просто навык – это осознание собственной силы, возможностей и внутренней стойкости", — отметила Татаринцева.

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Напомним, недавно Евгений Кот с женой попозировали с крошечной дочкой Лелей и рассказали о празднике 3-месячной девочки.

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