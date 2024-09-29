Жена Кота показалась с 2-месячной дочерью в больнице и назвала ее диагноз: "Очень переживаю"

Вместе с Евгением Котом заболела вся его семья.
Жена украинского хореографа Евгения Кота – гимнастка Наталья Татаринцева – пожаловалась на свое и дочери состояние здоровья.
Так, попытки Натали с дочерью Лелей изолироваться от Евгения, который недавно заболел Covid, не помогли. И, к сожалению, у крохи с ее мамой проявились схожие симптомы. Поэтому жена знаменитости сразу записалась на консультацию к педиатру и оказалось, что она с малышом заразилась новым штаммом COVID-19 FLiRT. Однако, по словам Татаринцевой, Леля удивительно хорошо переносит болезнь и продолжает развиваться и набирать вес.
"Последние два дня были сложными... Ковид FLiRT нас тоже не обошел и мы вдвоем с Лелей почувствовали на себе 39,3. Вы были правы, изолироваться не было необходимости и теперь мы это тоже знаем! Но сменили картинку – это положительный момент. Солнышко Леля начала кашлять и мы посетили нашего педиатра для дополнительного осмотра (хотя это больше для моего покоя), потому что я пока очень сложно переживаю эти все ее новые состояния и многое боюсь... А вот Леля молодец: на позитиве справляется болезнью, хорошо ест, улыбается и даже разговаривает на своем двухмесячном языке, а еще мы взвесились и эта леди уже пять с половиной килограммов. И это чувствуется", - рассказала жена Кота в фотоблоге.
Сейчас супруги снова съехались и продолжают вместе ухаживать за Лелей и лечиться дома. Как говорит Наталья, они уже чувствуют себя гораздо лучше.
"Все котики наконец-то вместе и дома чувствуем себя лучше", — поделилась гимнастка.
Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о второй операции 3-летнему сыну Марселю и сделал важное заявление с женой.
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