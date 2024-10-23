Жена Кота после родов похудела на 12 кило и ошеломила, как выглядит ее фигура

Жена украинского хореографа Евгения Кота уверенно возвращает свою фигуру в форму, которая была у нее до родов.

Гимнастка Наталья Татаринцева родила первенца 3,5 месяца назад. Во время беременности избранница танцора набрала 15 килограммов, а ее вес составил 68 килограмм. Тренировки и упражнения уже дали Татаринцевой результат. Гимнастка похудела на 12 кило. Вес жены Кота составляет 56 килограммов.

До беременности Наталья Татаринцева весила 53 кило. Гимнастке осталось избавится еще от 3 килограммов, и она вернется к тому весу, который у нее был раньше.

Жена Евгения Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Кроме того, Татаринцева также показала, как выглядит ее фигура спустя более три месяца после родов. Гимнастка опубликовала фото, где предстала в бюстгальтере и обтягивающих штанах. Жена Евгения Кота продемонстрировала заметно подтянутый и накачанный живот, а также стройные ножки.

Напомним, недавно солист группы "ТИК" Виктор Бронюк ошеломил похудением на 30 килограммов. Артист на фото до и после показал, как изменилась его фигура.

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