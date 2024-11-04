Жена Кота призналась, как рождение дочери повлияло на их отношения: "Непростые моменты"

Жена украинского хореографа Евгения Кота – гимнастка Наталья Татаринцева – поделилась подробностями личной жизни.

Так, спортсменка рассказала о ее с мужем адаптации к новому образу жизни. В частности, коренным образом все изменило появление дочери Лели четыре месяца назад. По словам Натальи, родительская рутина и забота о еще одном члене семьи повлияла и на их личные отношения с Евгением.

"Появление третьего члена семьи. Эти четыре месяца мы адаптировались, жили по-новому и, кажется, справляемся с этим умело. Недавно я листала свою медиатеку и увидела наши фото год назад – это так трогательно... Мы двое, влюбленные, исполненные мечтаний i планов. Мне безусловно очень нравится, что теперь у нас есть дочь, но... Я безгранично хочу сохранить ту любовь, которая есть в нашей паре", — призналась Наталья.

Наталья Татаринцева с дочерью / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Наталья Татаринцева и Евгений Кот / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Поэтому пара придумывает методы для усиления романтических чувств. В частности, супруги уже успели сходить на первое после появления дочери свидания, где они были только вдвоем. После времяпровождения наедине жена Кота признается, что эти эмоции для них были необычными.

"После четырех месяцев полного погружения в доченьку... Это было очень классно и даже "немножко" необычно. Сейчас мы работаем над тем, чтобы восстановить наши отношения, ведь знаем, что каждая пара проходит через непростые моменты и это абсолютно ок", — поделилась гимнастка.

Наталья Татаринцева и Евгений Кот / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Напомним, недавно Наталья Татаринцева восхитила фото своей фигуры через три месяца после родов и ошеломила фанов своей стройностью и гибкостью.

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