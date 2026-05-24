Жена Козловского довела до слез реакцией 2-летнего сына на обстрел Киева: "Испугался и кричал"

Виталий Козловский с женой и сыном

Жена украинского певца Виталия Козловского — Юлия Бакуменко — довела до слез реакцией их 2-летнего сына на обстрел Киева.

В ночь на 24 мая столица Украины подверглась массированной атаке. Россия выпустила по Киеву «Шахеды» и ракеты различных типов. Под атакой оказались практически все районы столицы. Поэтому, семья Виталия Козловского слышала ужасный обстрел.

В своем Instagram жена артиста говорит, что их 2-летний сын едва ли не впервые очень сильно испугался. Мальчик говорил жуткие слова. Оскару показалось, что «Шахед» летит в их дом, поэтому он просил маму уйти оттуда прочь.

На утро, когда уже был отбой воздушной тревоги, Юлия Бакуменко попыталась отвлечь сына после бессонной ужасной ночи. Она повела его во двор, чтобы тот поиграл в песочнице.

«Хотелось бы на этом фото написать, что мы на море, но мы в Киеве в песочнице. Пришли медитировать с песочком после бессонной ночи. Первой за все время войны, когда Оскар реально испугался и кричал: „Мама, пошли отсюда. „Шахед“ летит прямо в дом», — поделилась жена певца.

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась, как для ее семьи прошла ужасная ночь под обстрелами. Артистка говорит, что в Киеве раздавались настолько громкие взрывы, что до этого они таких еще не слышали.

