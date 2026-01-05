Жена Козловского довела до слез реакцией сына на попадание "Шахеда": "Смотрел, как разбирают завал"

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Жена украинского певца Виталия Козловского - Юлия Бакуменко - довела до слез реакцией сына на попадание вражеского "Шахеда" неподалеку от их дома.

В ночь на 5 января страна-агрессор Россия обстреляла Киев. К сожалению, попаданий избежать не удалось. В частности, вражеский "прилет" произошел в Оболонском районе столицы. Именно здесь живет певец Виталий Козловский с женой и сыном.

Избранница исполнителя говорит, что проснулась посреди ночи из-за пролета "Шахеда". Юлия Бакуменко по звуку понимала, что сейчас произойдет "прилет", поэтому сразу закрыла руками уши Оскара, чтобы тот ничего не слышал. Однако мальчик проснулся и понял, что вражеский снаряд попал.

Сын Виталия Козловского / © instagram.com/yuliabakumenko

На утро после обстрела маленький Оскар тщательно наблюдал за тем, как разбирают завалы. Юлия Бакуменко говорит, что детям приходится жить в ужасных реалиях.

"Оскара не могла забрать, смотрел, как разбирают завал. Запах пожара слышно сильно. Ночью проснулась от звука, как "Шахед" набирает скорость. Только успела ребенку уши закрыть руками, чтобы не разбудило, и тут бахнуло. Он открыл глаза, говорит: "Шахед". Где-то рядом развалило дом". И заснул дальше, реалии", - поделилась Юлия.

