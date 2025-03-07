Жена Козловского нежно поздравила его с 40-летием и показала, как они по-особенному праздновали

Украинский певец Виталий Козловский отметил свой день рождения. Артисту исполнилось 40 лет.

Одной из первых исполнителя поздравила с праздником его супруга, пиарщица Юлия Бакуменко. Она адресовала ему нежный поздравительный пост в Instagram. Избранница Виталия Козловского отметила, что в 40 лет все только начинается, тем временем семья во всем поддержит музыканта. Юлия Бакуменко также пожелала самого главного – здоровья.

"С днем рождения, наш самый дорогой. Как никогда сейчас есть ощущение, что в 40 на самом деле все только начинается! Главное — будь здоров! Мы поддержим тебя во всем! Твоя любящая семья", — отметила Бакуменко.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Также супруга певца показала, как они отпраздновали день рождения. Артист пригласил на празднование самых близких друзей и родных. На празднике были Алина Шаманская с сыном, жена Анатолия Анатолича и другие. Именно они разделили с артистом особенный день.

"Как хорошо в этот день собраться с хорошими друзьями за столом! Столько тепла", – поделилась эмоциями жена певца.

Виталий Козловский отпраздновал юбилей / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, недавно годовалый сын Виталия Козловского серьезно болел. Жена артиста рассказывала о лечении маленького Оскара.

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