Жена Козловского очаровала сказочной вечеринкой их сына в первый день рождения

Украинский певец Виталий Козловский с супругой Юлией Бакуменко показали первый день рождения сына Оскара.

В своем фотоблоге Юлия поделилась подробностями спланированного праздника. Так, маленький Оскар отпраздновал первый год жизни тематической вечеринкой с приглашенными аниматорами в костюмах мишек.

Сын Виталия Козловского отметил день рождения

В то же время на локации было множество оригинальных элементов. Помимо задекорированной фотозоны с мишками, был стенд с рядом фото сына Козловского, где можно увидеть его повзросление, и плакат с его достижениями за год.

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Также каждый гость, среди которых были и звезды Алина Шаманская, Анатолий Анатолич с детьми, могли оставить теплые слова поздравления Оскару в специально созданной книге пожеланий и дать ответ в анкете вопросов об имениннике. По словам супруги певца, все это они дадут пересмотреть сынишке в более сознательном возрасте.

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

В свою очередь звездный сын в короне и костюме в свой первый день рождения задул свечи на большом торте, а также выбрал себе призвание. Так, Юлия с Виталием разложили разнообразные предметы вокруг сына, среди которых он выбрал музыкальный инструмент.

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Сын Виталия Козловского отметил день рождения / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, недавно певец Виктор Бронюк чувственно поздравил дочь с 16-летием и рассказал о ее увлечении.