Жена Козловского показала их 10-месячного сына и призналась, что ее удивляет в материнстве

Жена украинского певца Виталия Козловского прокомментировала первые 10 месяцев материнства.

По словам Юлии Бакуменко, этот период был достаточно насыщенным. Однако не обошлось и без постоянных непрошеных советов. В частности, возлюбленная Козловского привела несколько примеров, как неизвестные выдвигали ей претензии по поводу воспитания сына. Хотя она не отменяет того, что встречались и те, кто действительно в своих советах был конструктивным.

"Что меня больше удивляет за почти 10 месяцев материнства — это люди, которые насыпают советы в стиле "я такая классная и умная, поэтому сейчас буду это демонстрировать и обесценивать твой опыт, потому что ты не понимаешь так классно, как я, а я молодец" . Это не касается советов, которые корректны, уместны и с заботой. Ибо такие и здесь, и от подруг я тоже получаю. Таким образом, много полезных лайфхаков появилось", - пояснила избранница артиста в фотоблоге.

Юлия Бакуменко о материнстве / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Как оказалось, одним не понравилось, что Юлия приучила Оскара к режиму, а другим, что она слишком перегружена воспитанием сына. После упреков Бакуменко не смолчала и мастерски поставила таких советниц на место. Она отметила, что каждая мама по-своему уникальна и не имеет единых вариантов как "правильно" или "неправильно". Тем более большую роль играет еще и сам ребенок и его характер.

"Пример. Рассказываю о том, что с Оскаром три часа подряд можно не найти и минуты свободной, потому что он шило еще то. Ответ: "У вас как-то слишком все сложно. Вот у нас ребенка брали с собой на работу, клали на травку и он час там играл". Но дети разные и сравнивать их немного странно. "Ой, у вас у ребенка режим? Ну, это потому что первый ребенок и вам нечего. делать". Да, у ребенка режим. Я вижу, что ему так комфортно. Он лучше спит ночью. И благодаря режиму я могу спланировать свое время: встречи, работу и кучу всего. Как мне делать: так как удобно ребенку и мне, или как советчицам?", - написала Юлия.

Юлия Бакуменко о материнстве / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Также супруга певца высказалась на тему жертвенности ради ребенка и призналась, что это совсем не о современном подходе. Поэтому она будет облегчать их с ребенком жизни разнообразными методами, несмотря на все "шаблоны" быть постоянно уставшей.

"Самое удивительное для меня – это когда формат "загнуться и упасть от усталости" люди трактуют как бытовой героизм, неотъемлемую составляющую материнства и на крыльях этих достижений летят и ср*ть сверху на тех, кто выбрал вариант не загибаться. И так ясно, что первый год жизни ребенка – это нагрузка. Тем более, если материнство сочетается с кучей другого важного функционала. Поэтому все остальные – по мере сил и времени. Раньше так было, потому что была безысходность и должны были справляться и выживать. И сегодня, если это не критические обстоятельства, какая в этом потребность?", – объяснила Бакуменко.

Юлия Бакуменко о материнстве / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Юлия Бакуменко о материнстве / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука раскрыла, с каким трудом столкнулась после выписки из роддома. И призналась, почему плакала в первую ночь с новорожденным.

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