Жена Козловского показала подарок для 10-месячного сына на его первое Рождество

Семья сделала сюрприз для малыша.
Жена украинского певца Виталия Козловского рассказала, как проходит их Рождество.
Так, в этом году для звездной семьи этот праздник приобретает особый смысл. Ведь это первое Рождество с тех пор, как у них появился сын Оскар. Юлия Бакуменко с мужем решили поздравить 10-месячного мальчика и сделали для него сюрприз. Поэтому на праздник их сын будет радоваться игрушкой в форме лошадки, на которой можно кататься верхом.
"Это первое Рождество сыночка, и магия праздника должна быть обязательно. А кому делать магию – нам, взрослым! Поэтому лечу за подарочком. Вот такая лошадка едет к Оскару на Рождество. И качаться можно, и кататься", — поделилась Юлия.
Ранее Козловский уже делился, как его семья погружается в новогоднюю атмосферу и показывал милые фото сына в костюме Санта-Клауса. На изображениях видно, как Оскар подрос за последнее время. Более того, малыш растет очень активным и любит танцевать.
Напомним, недавно Юлия Бакуменко признавалась, с какими трудностями столкнулась за 10 месяцев материнства. Кроме того, она мастерски ответила всем незваным советчицам по воспитанию детей.
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