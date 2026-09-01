Жена Козловского растрогала фото в вышиванках с 2-летним сыном в важный для него день

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

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Украинский певец Виталий Козловский и его жена Юлия Бакуменко показали своего сына Оскара, который в 2 года впервые пошел в детский сад — к этому особому дню мальчик надел вышиванку.

Для семьи Козловских 1 сентября стало особенной датой. Именно в этот день их сын Оскар впервые переступил порог детского сада. Мальчику уже исполнилось два года. Перед камерой он появился вместе с мамой. Юлия держала сына за руку и улыбалась. Для первого дня в детском саду родители выбрали для мальчика белую вышиванку, джинсы и кеды.

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«С 1 сентября, наши детки! У Оскара первый день в детском саду», — написала Юлия Бакуменко.

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Жена Виталия Козловского с сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Праздничное настроение создала и сама мама мальчика. Для семейного фото она выбрала светлое платье с вышивкой, а в руках держала букет подсолнухов. Вместе с сыном Юлия позировала в честь начала нового этапа в его жизни.

Еще недавно Виталий Козловский рассказывал, что Оскар в основном проводил время дома вместе с мамой и бабушкой. По словам артиста, мальчик активно познавал мир, хорошо говорил для своего возраста, умел считать до двадцати и интересовался различными предметами и карточками. Поэтому следующим шагом в развитии сына родители считали больше общения со сверстниками.

Жена Виталия Козловского с сыном и семьёй / © instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, Оскар — единственный ребенок Виталия Козловского и Юлии Бакуменко. 25 февраля мальчик отпраздновал свой второй день рождения, и певец тогда поделился трогательными словами о сыне. Козловский признался, что отцовство сильно изменило его самого.

Напомним, недавно Виталий Козловский стал владельцем роскошного автомобиля стоимостью почти 3 миллиона гривен.

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