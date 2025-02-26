Жена Козловского растрогала первым фото сына в роддоме сразу после его рождения

Жена украинского певца Виталия Козловского растрогала первым фото их сына, которое было сделано в роддоме сразу после его рождения.

Первенец супругов появился на свет 25 февраля. Маленькому Оскару уже исполнился годик. В день рождения сынишки на Юлию Бакуменко нахлынули воспоминания. В частности, она вспомнила, каким был Оскар сразу после рождения.

В Instagram-stories супруга Виталия Козловского поделилась первым фото сына. На снимке счастливый артист держал новорожденного мальчика на руках. Как поделилась Бакуменко, кадр был сделан, когда ее с сыном перевели из родзала в обычную палату.

Виталий Козловский с новорожденным сыном / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

"Год назад большое-большое счастье пришло в нашу семью. Наш Оскар! Это первое фото, как только нас перевели в палату из родзала. Папа и сынишка!" – подписала снимок жена исполнителя.

Напомним, ранее Виталий Козловский чувственно поздравлял сына с его днем рождения. Исполнитель также ошеломил их сходством.

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