Жена Козловского удивила заявлением после страстного поцелуя мужчины с Могилевской на сцене

Виталий Козловский с супругой Юлией Бакуменко / © instagram.com/yuliabakumenko

Реклама

После страстного поцелуя Виталия Козловского с Наталией Могилевской во время совместного исполнения песни "Отправила message" Сеть всколыхнула волна обсуждений.

Так, жена певца Юлия Бакуменко восприняла этот момент с юмором и совсем без ревности. Возлюбленная Виталия призналась, что была в восторге от выступления артистов и даже сама поцеловала Могилевскую за кулисами. По ее словам, Наталья уже много лет является творческой музой Козловского, поэтому в их семье никто не видит в этом ничего удивительного.

"Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами. Мы дружим семьями, у Натальи прекрасная семья, как и у нас. Так что поводов для ревности нет", — рассказала Бакуменко в комментарии "Гордон".

Реклама

Виталий Козловский с женой и сыном Оскаром / © instagram.com/yuliabakumenko

Избранница Козловского также напомнила, что их семьи хорошо общаются, а сама Юлия уже много лет работает рядом с мужем и является его пиарщицей. К слову, Виталий Козловский и Юлия Бакуменко в декабре 2023 года тайно поженились, а уже в феврале 2024 года у пары родился сын Оскар.

Напомним, недавно во время концерта Виталия Козловского произошло ужасное событие — прямо посреди выступления на сцену упал пожарный занавес весом 16 тонн. Инцидент чуть не обернулся трагедией.