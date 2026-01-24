Жена Козловского в день своего 38-летия показала семейное празднование и как подрос их сын

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Жена украинского певца Виталия Козловского — Юлия Бакуменко — празднует день рождения.

24 января избранница артиста празднует свое 38-летие. В фотоблоге Юлия призналась, что воспринимает новый возраст с легкостью и благодарностью и совсем не боится изменений, которые он приносит. В этом году день рождения Бакуменко решила провести спокойно. Вместе с семьей она выехала за город, где наслаждается зимним отдыхом и временем с близкими.

Особое внимание Юлия уделила маленькому сыну Оскару — звездная мама уже успела поиграть с ним под открытым небом и устроить теплую семейную фотосессию. На обнародованных фотографиях Юлия позирует на фоне праздничного декора загородного комплекса, а также показывает зимние развлечения. В частности, показалась вместе с сыном, который сидел на санках.

Юлия Бакуменко с сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

«Мне сегодня 38. Хороший возраст, на него себя и чувствую. Год безумный был и дальше будет. Поэтому сегодня хотелось спокойного дня. И мы за городом с родными людьми! Спасибо всем безгранично за поздравления! Мне очень приятно!» — восхитила Юлия.

В комментариях именинницу засыпали теплыми словами и пожеланиями. Звездные друзья и поклонники желали ей гармонии, крепкого здоровья, исполнения желаний и семейного уюта.

С днем рождения. Пусть весь мир будет за тебя!

Юля, с днем рождения. вдохновения, здоровья крепкого! Будь счастлива! Обнимаю, ценю, уважаю

С Днем рождения, гармонии и исполнения желаний. Всех земных благ и Божьей опеки для вас, Юля, и семьи

