Жена Козловского восхитила кадром их сыночка Оскара с 86-летней прабабушкой

Жена украинского певца Виталия Козловского – Юлия Бакуменко – порадовала поклонников семейным снимком.

Так, в фотоблоге возлюбленная артиста опубликовала фото, на котором видна маленькая ручка их трехмесячного сына Оскара. Также на изображении вокруг нее свои ладони протягивает его 86-летняя прабабушка. Юлия растрогала подписью к фото, сделанному в память о замечательных днях вместе: "Сила и любовь поколений". И добавила смайлик в форме сердечка.

Сын Виталия Козловского Оскар с прабабушкой / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Отметим, в этом году Виталий Козловский ошеломил признанием о браке с пиарщицей Юлией Бакуменко. Именно она в начале апреля 2024 подарила звезде первенца, которого назвали Оскаром. Так, время от времени семья делится милыми фото с сынишкой, но не показывает его лицо. Правда, неделями раньше после крестин Оскара в Сети все же появились фото малыша, где он на руках у священника.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал редкое фото со своей мамой-красавицей. В частности, артист поделился, как бабушка с внуком Оскаром время на улице проводит.

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