Жена Козловского восхитила семейным фото с их 9-месячным сыном: "Впереди целая жизнь"

Оскар отмечает особую дату в объятиях папы.
Жена украинского певца Виталия Козловского впервые за длительное время показала их заметно подросшего сына Оскара.
Дело в том, что сегодня, 25 ноября, Оскару исполнилось девять месяцев. По этому случаю Юлия Бакуменко подготовила милый образ для сынишки и показала результат в своем фотоблоге. Так, подросший сын Козловского попозировал в боди и колготках с рисунками мишек.
"Доброе утро – это когда тебе девять месяцев, ты носишь колготы с медведями, тебе никуда не надо спешить и впереди вся жизнь. Лишь бы мирная", — растрогала подписью Юлия.
К тому же в этот день звездные родители повели сына к педиатру. Ежемесячно Оскар проходит профилактические осмотры. Уже после обследования семья сделала совместное фото с врачом. На изображении Юлия позирует со счастливым певцом, который нежно держит сына на руках.
Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская высказалась, где во время войны проживают ее двое детей от президента Владимира Зеленского. Знаменитость также рассекретила, где чаще всего видится с возлюбленным.
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