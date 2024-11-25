Жена Козловского восхитила семейным фото с их 9-месячным сыном: "Впереди целая жизнь"

Жена украинского певца Виталия Козловского впервые за длительное время показала их заметно подросшего сына Оскара.

Дело в том, что сегодня, 25 ноября, Оскару исполнилось девять месяцев. По этому случаю Юлия Бакуменко подготовила милый образ для сынишки и показала результат в своем фотоблоге. Так, подросший сын Козловского попозировал в боди и колготках с рисунками мишек.

"Доброе утро – это когда тебе девять месяцев, ты носишь колготы с медведями, тебе никуда не надо спешить и впереди вся жизнь. Лишь бы мирная", — растрогала подписью Юлия.

Сын Виталия Козловского / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

К тому же в этот день звездные родители повели сына к педиатру. Ежемесячно Оскар проходит профилактические осмотры. Уже после обследования семья сделала совместное фото с врачом. На изображении Юлия позирует со счастливым певцом, который нежно держит сына на руках.

Виталий Козловский с сыном и женой и врачом / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская высказалась, где во время войны проживают ее двое детей от президента Владимира Зеленского. Знаменитость также рассекретила, где чаще всего видится с возлюбленным.

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