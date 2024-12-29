Жена Козловского впервые показала, как они заключали брак и что могло сорвать праздник

Жена украинского певца Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко рассказала о важном дне в их жизни.

Так, ровно год назад 29 декабря возлюбленные решили тайно от всех узаконить свои отношения. Юлия в фотоблоге вспомнила и поделилась, как все прошло. Как оказалось, тогда Козловский отпросился на день со службы и приехал к возлюбленной, которая уже находилась на седьмом месяце беременности. По словам Бакуменко, их планы могли пойти коту под хвост, ведь в Киеве постоянно звучала воздушная тревога.

"Ровно год назад в этот день (29 декабря – прим. ред.) мы никому ничего не сказали и поехали расписываться. Вовремя не поехали, потому что был сильный ракетный обстрел, ЗАГС закрылся, время сместилось. Мы легли еще доспать, тревогу отменили. С ЗАГСа начали звонить и мы наконец быстро собрались и поехали сонные. Виталию тогда дали выходной на службе, и до последнего было неизвестно, дадут ли. А я на седьмом месяце, шуба едва сошлась на мне, сижу гуглю, нет ли новых ракет и ехать или еще подождать. Такое было утро", - рассказала жена артиста.

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

К тому же угроза со стороны РФ застала пару не только перед ЗАГСом, но и при выборе колец, за которыми они поехали сразу после росписи. После этого молодожены только вдвоем отпраздновали событие за завтраком и впервые рассказали о браке ближайшим.

"Сначала расписались, заехали на праздничный завтрак, а потом поехали выбирать обручальные кольца. Приехали, а тут снова тревога. И пока дождались, когда ее отменят, и выбрали, было уже темно. Только тогда это фото отправили родным и сообщили новость", — призналась Бакуменко.

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

А уже к вечеру новоиспеченные молодожены запланировали встретиться с друзьями на ужине-сюрпризе. Впрочем, из-за обстрелов они опоздали на час. Но, в результате ничто не помешало отпраздновать новый этап в супружеской жизни. Тем более, в тот же день певец праздновал годовщину творческой деятельности.

"На вечер собрали друзей, и опоздали на час, потому что тревога и обручальные кольца. Они не знали, что будем праздновать, был им сюрприз. Потому что на самом деле в этот день еще одна важная дата – творческая годовщина Виталия", — вспомнила Юлия.

Виталий Козловский с супругой / Фото: instagram.com/yuliabakumenko

К слову, в этом году у Виталия Козловского родился первенец. Певец назвал сына Оскаром. А недавно редакция ТСН.ua делилась, кто еще из звезд известил о пополнении в семье в 2024 году – материал доступен по ссылке.