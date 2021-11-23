Жена-красавица Чмерковского в мини и кружевной блузке ошеломила стройными ножками

Пэта похвасталась изящной фигурой.

Жена нового судьи "Танцев со звездами", украинско-американского чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского — Пета — увлекла новыми фото.

На странице в Instagram танцовщица обнародовала снимки, сделанные на балконе. На фотографиях позади Петы виднеется удивительный пейзаж.

Жена Макса Чмерковского / instagram.com/petamurgatroyd

На фото жена-красавица Чмерковского предстала в черной мини-юбке. Она похвасталась длинными стройными ногами и изящной фигурой. Также Пета дополнила свой лук кружевной прозрачной блузкой, из-под которой виднелся бюстгальтер, босоножками и клатчем.

Жена Макса Чмерковского / instagram.com/petamurgatroyd

В комментариях подписчики избранницы судьи "Танцев со звездами" засыпали ее комплиментами. К слову, они написали ей множество приятных слов как на английском, так и на украинском. В частности, фанаты отметили, что Пета выглядит просто невероятно.

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