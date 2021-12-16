Жена-красавица Чмерковского в трусиках задрала свитер и показала прокачанный пресс

Звезда очаровала своей красотой.
У жены украинско-американского чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского – Петы – роскошная фигура.
В основном идеальными формами своей возлюбленной любуется Макс. Впрочем, иногда Пета может порадовать и своих поклонников, опубликовав в своем Instagram фото в секси-наряде.
К слову, на этот раз красавица-жена Чмерковского показала снимок, на котором позирует перед камерой в белых трусиках и свитере. Верхнюю одежу Пета застенчиво задрала таким образом, чтобы был хорошо видно ее прокачанный пресс.
Кроме этого, у танцовщицы еще и изрядно аппетитные бедра и стройные ножки. Неудивительно, что Макс не смог устоять перед такой красотой Пети и страстно ее полюбил.
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