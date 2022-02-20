Жена Крутоголова о том, как чувствует себя 12-летний сын после ДТП: "Сделал первые шаги"

Жена Крутоголова о том, как чувствует себя 12-летний сын после ДТП: "Сделал первые шаги"

Мальчишке становится лучше.

Жена украинского актера и телеведущего Егора Крутоголова Екатерина рассказала, как чувствует себя их 12-летний сын после ДТП.

В общем, Лев находится в больнице в Италии. К счастью, мальчику становится лучше. Он уже даже сделал свои первые шаги. Екатерина говорит, что в скором времени они уже смогут вернуться в Украину.

"Только что сынишка сделал свои первые шаги после того, как... Правда поймал вертолетики, но справился с их управлением и сделал два мужественных шага к креслу! Всем спасибо, кто беспокоится и интересуется. Медленно, но уверенно нам становится лучше. Надеюсь, скоро вернемся на свою любимую Родину!" – написала в Facebook Екатерина.

Сын Егора Крутоголова / facebook.com/dizelmano

Отметим, на прошлой неделе сын Егора Крутоголова Лев – попал в ДТП. Это произошло в Италии во время гонки. Юноша столкнулся с другим автомобилем.

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