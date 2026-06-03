Жена Кулебы раскрыла неожиданные подробности свадьбы и призналась, когда познакомились их родители

Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба

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Жена бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы — бизнесвумен Светлана Павелецкая — поделилась подробностями их недавней свадьбы и рассказала, как произошло знакомство двух семей.

По словам Светланы, подготовка к бракосочетанию оказалась на удивление быстрой и заняла всего полдня. Пара сознательно отказалась от пышной церемонии, большого количества гостей и традиционного похода в ЗАГС.

Вместо этого влюбленные воспользовались возможностью официально зарегистрировать брак онлайн через приложение «Дія». Именно там они подписали необходимые документы, а регистратор объявила их мужем и женой по видеосвязи. В момент регистрации рядом с молодоженами были только их дети и домашние любимцы.

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Свадьба Светланы Павелецкой и Дмитрия Кулебы

Свадьба Светланы Павелецкой и Дмитрия Кулебы

Особенным этот день стал и для родителей супругов. Именно во время празднования они впервые познакомились между собой. Для близких Кулеба и Павелецкая организовали камерный ужин на десять человек. В то же время Светлана признается, что они намеренно отказались от свадебных традиций, ведь для них самым важным было не соблюдение обрядов, а сам факт создания семьи.

«Праздновали дома: мы с Дмитрием, наши дети Саша и Люба. Были бокалы шампанского для взрослых, клубника со сливками для детей. Вечером встретились с нашими родителями, ведь это была возможность для них познакомиться между собой. Мои родители живут в Одессе — и вот произошло это знакомство. Сделали камерный ужин на 10 человек: родители и дети, и никого больше. Довольны таким выбором. Не придерживались никакой свадебной традиции, потому что нам кажется, что в любви главный момент, а не традиции», — поделилась бизнесвумен с JetSetter.

Напомним, недавно комик Александр Венедчук из «Лиги смеха» впервые женился и показал свою жену-красавицу.

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