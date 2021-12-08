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Жена KYIVSTONER показала их первое общее фото с новорожденным сыном

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Жена KYIVSTONER показала их первое общее фото с новорожденным сыном

Жена KYIVSTONER / instagram.com/alishaaa_aa

Малыш родился менее трех недель назад.

Известный рэпер, экс-участник группы "Грибы" KYIVSTONER и его жена Алина в ноябре впервые стали родителями.

У пары родился сын. Новоиспеченные папа и мама устроили первый общий фотосет с малышом. На странице в Instagram избранница звезды разместила черно-белый кадр, на котором держит ребенка на руках и смотрит на любимого. Семья выглядит невероятно счастливо.

KYIVSTONER с женой и сыном / © instagram.com/alishaaa_aa
KYIVSTONER с женой и сыном / instagram.com/alishaaa_aa

"Моя жизнь", – подписала кадр девушка.

Со своей стороны, пользователи назвали семью очень красивой: "Как красиво, Господи", "Благополучия вашей семье", "Какая красивая семья".

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