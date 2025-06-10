Жена Лесика подтвердила его отравление и высказалась, кто это сделал: "Очень ненавидит его".

Лесик

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Жена украинского певца Лесика, настоящее имя которого Олег Турко, подтвердила, что его действительно отравили перед концертом, и предположила, кто это мог сделать.

Здоровье музыканта серьезно пошатнулось в начале декабря 2024 года. У артиста прямо во время концерта во Львове остановилось сердце. А недавно же экс-коллега музыканта - певец Юлик - заявил, что его отравили тогда. Жена Лесика - Ирина Турко - в интервью Славе Демину подтвердила эту информацию. Она рассказала, что врачи обнаружили в организме токсичные вещества в немалом количестве. Именно это и привело к остановке сердца.

"Нам сказали, что в организме обнаружили токсичные вещества и кардиальной причины остановки кровообращения нет. То есть нет тромбов, обрывов, кровоизлияний ни в голове, ни в сердце. Мы обратились в полицию сначала неофициально, потому что мы еще не знали, о чем идет речь и никто ничего ли не спутал, пока мы не узнали, что количество тех веществ было несовместимо и губительно", - шокировала Ирина.

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Лесик с женой

Жена Лесика писала заявление в полицию о подозрении покушения на жизнь ее мужа. Впрочем, пока расследования нет. Полицейские заявили, что доказательная база не является достаточной для ведения дела, поэтому его закрыли.

"Нет расследования. Когда мы официально пришли писать заявление, то сначала были дружеские отношения. Друзья со мной ходили и одни из них общались с полицейским из этого отделения. Когда мы обратились с официальным заявлением, то нам начали передавать, что недостаточная дополнительная база. Я писала заявление, что подозреваю покушение на жизнь. С адвокатом писала, что суицидальных настроев не было. Они мне отказали. Мы подали в суд, но судья тоже отказал. Дело закрыли", - поделилась Ирина.

Сама же жена Лесика подозревает, что это дело рук недруга ее мужа. Ирина Турко убеждена, что у кого-то есть личная ненависть к певцу, и таким ужасным способом с ним хотели поквитаться.

Лесик

"У меня есть только одно мнение, что это личностно. Не за состояние, не за конкуренцию. Это что-то очень личностное, какая-то личностная ненависть к Лесику. Кто-то очень ненавидит его", - отметила Ирина.

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Жена певца также говорит, что Лесик не восстановился и его состояние остается ужасным. Музыкант не встает с постели, ведь у него просто нет сил хоть что-то делать.

"Сейчас состояние плохое. Мы месяц назад поехали на плановый осмотр и узнали, что уже две створки срослись. Сейчас он лежит постоянно, не хочет гулять, у него нет силы, синеют пальцы. Стеноз идет и продолжается. Если ничего не сделать, то...", - подытожила Турко.

Остановка сердца у Лесика на концерте - что известно

Ужасное происшествие произошло в начале декабря во Львове. Лесик выступал на концерте Натальи Бучинской, где ему прямо на сцене резко стало плохо и он потерял сознание. К счастью, в зале оказались медики, которые до приезда "скорой" выполняли реанимационные мероприятия.

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Музыканта тогда доставили в одну из больниц Львова, где его состояние стабилизировали. В начале января стало известно, что артиста выписали из больницы. А недавно же певец Юлик, ссылаясь на слова подруги Лесика Марии Панчишин, шокировал, что его отравили перед концертом.