Жена Лесика рассказала о его выздоровлении после остановки сердца и длительной реабилитации

Жена украинского певца Лесика, настоящее имя которого Олег Турко, рассказала о его состоянии после остановки сердца, которая произошла в начале декабря во Львове.

Ирина Турко сообщила, что артист уже выписан из больницы. Состояние исполнителя улучшается. Жена Турка считает, что выздоровление ее мужа – это чудо. Ирина убеждена, что именно такой волшебный подарок получила ее семья на Рождество.

"Можно прожить долгую и наполненную разными (замечательными и сверхтяжелыми) моментами жизнь, не вникая в наполненность слова "подарок". Подарок, который дал мне возможность это понять — жизнь самого дорогого моего человека. 25 декабря — это магия Рождества для всех людей, а для нас еще и день нашей женитьбы", – рассказала Ирина в интервью Pravda News.

Лесик (Олег Турко)

Как сообщает супруга музыканта, сейчас он находится в реабилитационном центре. Лесика ждет длительный процесс выздоровления. Но Ирина уверена, что они справятся. Также супруга исполнителя поблагодарила всех, кто помогал их семье финансово и поддерживал морально.

"Верю, что будет следующее — это возвращение к полноценной жизни. Реабилитация будет долгой. Но я знаю, что не сама. Друзья, которые каждое мгновение со мной, дают мне веру в то, что я выдержу все... И я выдержу... Потому что любила, люблю и буду его любить всегда. Еще раз благодарю всех, кто искренне помогает финансово и морально…", — отметила Ирина.

Отметим, в начале декабря у Лесика ухудшилось состояние здоровья. Прямо во время концерта во Львове у него остановилось сердце. К счастью, в зале присутствовали врачи, которые выполнили реанимационные мероприятия до приезда "скорой". Лесика доставили в одну из больниц Львова, где его состояние стабилизировали. Недавно народная артистка Украины Наталья Бучинская вспомнила его последние слова перед остановкой сердца.

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