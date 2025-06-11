Жена Лесика шокировала, как ему подмешали яд: "Был намешан коктейль из препаратов"

Лесик

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Жена украинского певца Лесика, настоящее имя которого Олег Турко, которого отравили в декабре перед концертом во Львове, поделилась новыми подробностями.

Ирина Турко предположила, как ему могли подмешать яд. Жена исполнителя в интервью "ВЗ" говорит, что его добавили в газированный напиток с цитрусами, скрывающий вкус. Яд Лесик якобы выпил перед концертом. Ирина Турко уверяет, что алкоголя в крови певца не было обнаружено. Лесик мог выпить разве что "Кока-колу", однако он этого не делал. В больнице Лесик дал понять жене, что употреблял "Фанту". Ирина предполагает, что именно там и был яд, ведь цитрусы скрывают вкус. Избранница исполнителя говорит, что его отравили "намешанным коктейлем из различных препаратов, что несовместимы".

Лесик с женой

"Это был намешанный коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью. На следующий день в реанимации Олег шепотом пытался нам что-то сказать. На мой вопрос, употреблял ли спиртное, отрицал. Действительно, в крови алкоголя не было. "Колу пил?", - спрашиваю, потому что он всю жизнь пил только "Колу". Но он и это отрицал. "Что же ты пил?", но Лесик не мог вспомнить слово "Фанта". Только прошептал: "Такое желтое, как ты" - показал на мой цвет волос. Яд, который дали выпить Олегу, можно скрыть только цитрусовым соком. Потому что "Кола" бы только усилила запах, и Олег бы не пил, если бы почувствовал, что вкус не такой. Подозреваю, могли аргументировать, что "Фанта" холодная. А может, там, где они сидели, кроме "Фанты", больше ничего не было…", - говорит жена артиста.

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Ирина Турко также добавила, что не знает, когда точно он выпил яд, ведь тогда не была рядом с мужем. Кроме того, в гримерке Лесика не работали камеры видеонаблюдения.

Лесик

Отравление Лесика перед концертом во Львове - что известно

5 декабря исполнитель выступал на концерте Натальи Бучинской во Львове. Прямо на сцене певцу резко стало плохо, он потерял сознание и упал. К счастью, на концерте присутствовали медики, которые до приезда "скорой" выполняли реанимационные мероприятия. В больнице около двух часов боролись за жизнь Лесика, в конце концов он пришел в себя.

Недавно же певец Юлик, ссылаясь на слова подруги музыканта Марии Панчишин, заявил, что его отравили. Жена Олега Турко подтвердила эти слова и предположила, кто это сделал.

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