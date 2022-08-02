Жена Макаревича показала их 4-месячного сына и прокомментировала имя малыша

В своем фотоблоге жена 68-летнего музыканта, 37-летняя журналистка, которая родом из Киева, опубликовала милое фото с сыном Эйтаном.

В кадре молодая мамочка держит кроху над головой. Игра в самолетик пришлась 4-месячному мальчику по душе, об этом свидетельствует его улыбка.

Эйнат Кляйн с сыном / Фото: instagram.com/_einatklein_

В посте Эйнат прокомментировала имя своего первенца.

"Сначала мы назвали детку Эйтан. А потом начались новости: — Второй израильский космонавт по имени Эйтан отправляется в космос. (Ну, думаю, ладно, в космос и я бы отправилась хоть завтра). — Новый израильский беспилотник "Эйтан" примет участие в воздушном параде (кхм...). — Новый израильский БТР "Эйтан"... (wait, what?!). Стоит ли говорить, что этот младенец, в свои 4 месяца, отказывается проводить в спокойном состоянии даже минуту, а его любимый "переключатель" с любого настроения на смех и радость — это игра в самолетик? В общем, назвали яхту" — написала избранница музыканта.

Напомним, Илон Маск показал подросшего сына от известной певицы. Изобретатель поделился видео с двухлетним мальчиком, которого зовут X Æ A-12.

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