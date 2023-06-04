Жена Макса Чмерковского на последнем месяце беременности зажгла в танце с мужем

Пета показала, как в их семье начинается утро.

Хореограф и судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский устроил зажигательные танцы с беременной женой, танцовщицей Петой Маргатройд.

В частности, супруги вскоре во второй раз станут родителями, ведь возлюбленная Чмерковского находится на последнем месяце беременности, а именно на 38 неделе. Однако это не мешает супругам устраивать зажигательные танцы.

Пета опубликовала в Instagram видео, где в сером комбинезоне вместе с мужем танцует под песню певицы Глории Эстефан – Conga. К супругам также присоединился их 5-летний сын Шай.

"Начинать утро с Глории всегда хорошо! Мы не могли прекратить веселиться", – поделилась Пета.

Отметим, что вскоре Пета во второй раз станет мамой. Супруги уже знают пол будущего ребенка и рассекретили его поклонникам. Для Петы и Макса это долгожданный малыш, ведь долго жена Чмерковского не могла забеременеть. Танцовщица пережила три выкидыша и неудачную пересадку эмбрионов.

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