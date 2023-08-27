Жена Макса Чмерковского на смешных фото показала подросших сыновей от хореографа

Жена хореографа Макса Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд, показала, как повзрослели их сыновья.

На своей странице в Instagram избранница шоумена поделилась новыми фотографиями с мальчиками. На них шестилетний Шая лежал в постели рядом с маленьким братиком Рио.

Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Старший сын пары показывал забавные жесты руками и всячески позировал на камеру. Да и его младший брат не отстал – Сеть очень повеселило, как Рио улыбался в кадре.

Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

"Немного полезного контента для вас в это воскресное утро", — подписала фотографии с сыновьями Пета.

Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, что Макс Чмерковский и Пета Маргатройд вместе уже 10 лет. Старшему сыну пары уже исполнилось шесть лет, младший же появился на свет в июне 2023 года.

Читайте также: