Жена Макса Чмерковского на смешных фото показала подросших сыновей от хореографа

Ребята уже заметно повзрослели.
Жена хореографа Макса Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд, показала, как повзрослели их сыновья.
На своей странице в Instagram избранница шоумена поделилась новыми фотографиями с мальчиками. На них шестилетний Шая лежал в постели рядом с маленьким братиком Рио.
Старший сын пары показывал забавные жесты руками и всячески позировал на камеру. Да и его младший брат не отстал – Сеть очень повеселило, как Рио улыбался в кадре.
"Немного полезного контента для вас в это воскресное утро", — подписала фотографии с сыновьями Пета.
Напомним, что Макс Чмерковский и Пета Маргатройд вместе уже 10 лет. Старшему сыну пары уже исполнилось шесть лет, младший же появился на свет в июне 2023 года.
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