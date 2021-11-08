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Жена Макса Чмерковского показала, как ходила в украинскую баню

Жена Макса Чмерковского показала, как ходила в украинскую баню

Жена Макса Чмерковского показала, как ходила в украинскую баню

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/maksimc

Компанию ей составил муж.

Жена нового судьи "Танцев со звездами", украинско-американского чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского – Пета – показала, как отдыхала в Украине.

Недавно жена хореографа прилетала на несколько дней к своему мужу. Вместе они провели активный отдых. В частности, Макс сводил свою жену в украинскую баню. Соответствующее видео Пета опубликовала на своей странице в Instagram.

"Это была просто невероятная ночь. Мы сходили в украинскую баню. Это была настоящая изюминка моего путешествия", — поделилась Пета.

Кстати, звезда в халатике провела тур по бане. Судя по видео, они отдыхали там компанией.

Кроме этого, фанаты знаменитости отметили, что они обожают Украину и охотно посетили бы такую баню.

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