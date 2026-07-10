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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
201
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Жена Макса Чмерковского показала, какой была их роскошная свадьба в США девять лет назад

Супруги отпраздновали годовщину брака.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Макс Чмерковский с женой

Макс Чмерковский с женой / © instagram.com/maksimc

Жена хореографа Макса Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд, показала фото из их роскошной свадьбы в США.

Супруги отпраздновали годовщину брака. Макс и Пета ровно девять лет назад сказали друг другу заветное «да». В своем Instagram танцовщица поздравила мужа с важной датой в их семейной жизни.

В частности, Пета Маргатройд опубликовала архивное фото с их с Максом Чмерковским роскошной свадьбы, которую они отыграли в городе Хантингтон, США. На снимке молодожены изображены у алтаря. Пета была одета в пышное белое платье, а Макс Чмерковский — черный костюм. Вокруг все было украшено разными цветами.

Свадьба Макса Чмерковского / © instagram.com/petamurgatroyd

Свадьба Макса Чмерковского / © instagram.com/petamurgatroyd

Кроме того, танцовщица адресовала возлюбленному трогательные слова. Она отметила, что Макс Чмерковский стал не только ее мужем, но и самым лучшим другом, которого она безгранично любит.

«Мы отпраздновали 9-ю годовщину наших отношений. Время летит так быстро, когда проживаешь жизнь со своим лучшим другом. Я буду любить тебя вечно», — обратилась к Максу Чмерковскому его жена.

Отметим, Макс Чмерковский и Пета Маргатройд поженились 8 июля 2017 года. Супруги воспитывают троих детей — сыновей Шая, Рио и Милана. Кстати, недавно они переехали в новый роскошный дом и показали, как он выглядит изнутри.

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Дата публикации
Количество просмотров
201
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