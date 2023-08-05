Жена Макса Чмерковского восхитила фото, как старший сын укладывает двухмесячного брата

Жена хореографа Макса Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд, тронула Сеть общением двух братьев.

В своих сторис в Instagram звездная мама поделилась милыми кадрами с сыновьями. На фото шестилетний Шая укладывал двухмесячный Рио спать. Малыш лежал рядом со страшным братом и улыбался на камеру.

"Эта улыбка в сторону – классический Рио", – пошутила Пета.

Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Как рассказала танцовщица, старший сын очень любит своего младшего брата и даже поделился с ним своим особым одеялом, которое никому не позволяет брать.

"Шая щедро подарил Рио свое особое одеяло, чтобы он воспользовался им в это утро... И это было впервые! Обычно никто не получает это одеяло", — рассказала жена Чмерковского.

Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, что недавно Макс и Пета отпраздновали шестую годовщину брака. В праздничный день хореограф поделился редкими фото с их свадьбы.

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