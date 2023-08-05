Жена Макса Чмерковского восхитила фото, как старший сын укладывает двухмесячного брата

Мальчик даже поделился с младшим своим особым одеялом.
Жена хореографа Макса Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд, тронула Сеть общением двух братьев.
В своих сторис в Instagram звездная мама поделилась милыми кадрами с сыновьями. На фото шестилетний Шая укладывал двухмесячный Рио спать. Малыш лежал рядом со страшным братом и улыбался на камеру.
"Эта улыбка в сторону – классический Рио", – пошутила Пета.
Как рассказала танцовщица, старший сын очень любит своего младшего брата и даже поделился с ним своим особым одеялом, которое никому не позволяет брать.
"Шая щедро подарил Рио свое особое одеяло, чтобы он воспользовался им в это утро... И это было впервые! Обычно никто не получает это одеяло", — рассказала жена Чмерковского.
Напомним, что недавно Макс и Пета отпраздновали шестую годовщину брака. В праздничный день хореограф поделился редкими фото с их свадьбы.
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