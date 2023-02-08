Жена мэра Днепра Филатова испугала фото с отмороженным носом: "Пророчили ампутацию"

Жена мэра Днепра Бориса Филатова Марина Филатова ошеломила поклонников историей о том, чем для нее закончилось покорение самых высоких гор Антарктиды.

На странице в Instagram Марина поделилась кадрами годичной давности. Они были сделаны в январе 2022 года. Однако показать их женщина отважилась только сейчас. На снимке Филатова предстает с отмороженным носом.

Марина Филатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Марина Филатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Как рассказала Марина Филатова, тогда она решила покорить самые высокие горы Антарктиды – массив Винсон. Это ей удалось и она стала третьей украинкой, поднявшейся на эту вершину. Впрочем, за это Филатова чуть не поплатилась своим отмороженным носом.

"Честно говоря, именно за эту вершину я такую цену заплатить была не готова. Мне даже предсказывали ампутацию. Но я очень пыталась лечиться, соблюдать все правила. Теперь о случившемся мне напоминают лишь шрамы и повышенная чувствительность к холоду", — рассказала Филатова.

Марина Филатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Марина Филатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Марина Филатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

Впрочем, Марина не из тех, кого останавливают препятствия. Ведь уже в этом году жена мэра Днепра вместе с дочерью Екатериной покорили самую высокую точку Германии – Цугшпице, высота которой составляет 2962 м.

Марина Филатова / Фото: instagram.com/maryna.filatova

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