Жена Мирошниченко довела до слез изменениями сына, которого они забрали из детдома: "Совсем другой"

Тимур Мирошниченко с женой и сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и бизнесвумен Инна поделилась прогрессом в развитии их приемного сына Марселя.

В фотоблоге Инна поделилась, что 9 июня - особая дата для семьи. Потому что именно сегодня ровно два года назад они впервые познакомились с Марселем и с тех пор начали его воспитание. И за это время произошли значительные изменения. Любовь исцелила Марселя и он полностью изменился как внутренне, так и внешне. Более того, в щемящей публикации жена звезды поделилась, что все проблемы, от которых предостерегал персонал детдома, удалось скорректировать именно любовью в семье.

"Ровно два года назад, 09.06.23 мы впервые увидели сына! Не "сложный случай" или "подумайте хорошо", а сына, потому что мы знали, что это он привел нас к себе. И все эти детали уже не имеют значения, потому что мы наконец нашли друг друга! Два года абсолютного счастья! Спасибо, что выбрал нас, сын! Рожденный сердцем", - растрогала Инна.

Реклама

В комментариях фаны не могли сдержать эмоций от слов Инны. Большинство призналось, что звездные родители - пример для подражания.

Его Бог любит, что подарил таких родителей

Марсель - невероятный пример того, как любовь способна кардинально изменить человека. Он совсем другой

Очень сильно, у меня мурашки и слезы одновременно! Вдохновляете!

Напомним, недавно экс-супруг Ани Лорак бизнесмен Мурат Налкакиоглу, показал их дочь и как она менялась на протяжении 14 лет.