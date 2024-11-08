Жена Мирошниченко довела до слез, как их приемный 3-летний сын изменил всю семью

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогер и бизнесвумен Инна растрогала своими размышлениями об усыновлении.

Так, в своем фотоблоге Инна довольно часто делится постами, посвященными пути адаптации двух приемных детей в их семье. Это, по мнению Инны, способствует развенчиванию мифов вокруг усыновления. Поэтому на этот раз в качестве примера жажды жизни она назвала 3-летнего Марселя. По словам жены Мирошниченко, именно он стал их символом надежды и научил многим вещам. Блогерша также показала их семейное фото из осенней фотосессии, где они мило позируют все шестеро.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Когда-то он вырастет и мы расскажем, как маленький смелый мальчик, чье сердце было исполнено любви, вел нас вперед. Как он сделал свою боль своей силой. Как благодаря тому, через что прошел, он не только научил нас искренне любить, но и вдохновил бороться за других брошенных детей. Чтобы никто больше не проходил через унижение и пренебрежение. Чтобы никто не относился к ребенку, как к чему-то ненужному. Каждый ребенок – это светлая душа, наполненная только доверием, теплом и желанием дарить и получать любовь. Ничего больше. Верю, что когда Марсель вырастет, детские дома уже не будут существовать. Что будет страшная история из прошлого, которую невозможно представить в будущем. И что он узнает, что это в том числе благодаря нему! Пришел в эту жизнь, чтобы своими страданиями раскрыть человеческие сердца", - подчеркнула Инна Мирошниченко.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская с 4-летней приемной дочерью Софией показалась в бассейне под открытым небом в Буковеле.

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