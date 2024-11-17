Жена Мирошниченко довела до слез, как приемная дочь изменилась за четыре месяца в их семье

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна ратсрогала видео с заметными изменениями в поведении их дочери Ангелины, которую они удочерили в этом году.

В своем фотоблоге Инна поделилась с поклонниками кадрами, как начиналось их знакомство с дочерью летом этого года. По словам адвоката, во время их первой встречи девочка была очень скованна и почти не разговаривала. Более того, из-за небрежного отношения в детском доме Ангелина столкнулась с проблемой большого напряжения нервной системы.

"Это наша первая встреча. Чуть меньше пяти месяцев назад. Говорит, как малыш. Точнее, почти не говорит. Вообще, мы готовились к тому, что Ангелина почти не говорит. Поэтому приятно удивились даже этому "сфоткай" и "покажи" на каждом шагу", — поделилась жена ведущего.

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

Однако после того, как Ангелина адаптировалась к новой семье, произошло настоящее чудо. Жена Мирошниченко говорит, что дочь начала делать невероятные сдвиги в развитии и со временем стала более расслабленной.

"Ангелина вообще не рисовала. Потому что рисование – это о воображении. Просто ничего не могла. Только перерисовать за кем-то что-то простое. Но не создать сама. Поэтому вот эти "волны" и абстракция – это такой прогресс! А то, что она может презентовать свою работу, так это до слез. Тогда я делала это видео с мыслью "ну ничего, я заберу тебя домой, будем каждый день делать массажи, я уже закончила курс массажей, стала профи с Марселем. Я все исправлю". Но нервная система была в таком напряжении, что коснуться тела было невозможно. Ангелина мылась с истерикой, было дико щекотно. Даже одежда сильно раздражала. А сегодня чувство безопасности успокоило нервную систему. Напряжение спало. Тело расслабилось. Это я до того, что просто наличие семьи уже многое лечит", — растрогала Инна.

Напомним, Инна Мирошниченко оформляла попечительство над девятилетней дочерью Ангелиной на себя. А недавно блогерша призналась, когда Тимур Мирошниченко сможет официально называться отцом девочки.

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