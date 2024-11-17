Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена Мирошниченко довела до слез, как приемная дочь изменилась за четыре месяца в их семье

Жена Мирошниченко довела до слез, как приемная дочь изменилась за четыре месяца в их семье

Тимур и Инна Мирошниченко с дочерью / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Семья ведущего доказывает, что детские дома точно не место для детей.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна ратсрогала видео с заметными изменениями в поведении их дочери Ангелины, которую они удочерили в этом году.

В своем фотоблоге Инна поделилась с поклонниками кадрами, как начиналось их знакомство с дочерью летом этого года. По словам адвоката, во время их первой встречи девочка была очень скованна и почти не разговаривала. Более того, из-за небрежного отношения в детском доме Ангелина столкнулась с проблемой большого напряжения нервной системы.

"Это наша первая встреча. Чуть меньше пяти месяцев назад. Говорит, как малыш. Точнее, почти не говорит. Вообще, мы готовились к тому, что Ангелина почти не говорит. Поэтому приятно удивились даже этому "сфоткай" и "покажи" на каждом шагу", — поделилась жена ведущего.

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

Жена Мирошниченко растрогала позитивными изменениями дочери, которую они удочерили этим летом

Однако после того, как Ангелина адаптировалась к новой семье, произошло настоящее чудо. Жена Мирошниченко говорит, что дочь начала делать невероятные сдвиги в развитии и со временем стала более расслабленной.

"Ангелина вообще не рисовала. Потому что рисование – это о воображении. Просто ничего не могла. Только перерисовать за кем-то что-то простое. Но не создать сама. Поэтому вот эти "волны" и абстракция – это такой прогресс! А то, что она может презентовать свою работу, так это до слез. Тогда я делала это видео с мыслью "ну ничего, я заберу тебя домой, будем каждый день делать массажи, я уже закончила курс массажей, стала профи с Марселем. Я все исправлю". Но нервная система была в таком напряжении, что коснуться тела было невозможно. Ангелина мылась с истерикой, было дико щекотно. Даже одежда сильно раздражала. А сегодня чувство безопасности успокоило нервную систему. Напряжение спало. Тело расслабилось. Это я до того, что просто наличие семьи уже многое лечит", — растрогала Инна.

Напомним, Инна Мирошниченко оформляла попечительство над девятилетней дочерью Ангелиной на себя. А недавно блогерша призналась, когда Тимур Мирошниченко сможет официально называться отцом девочки.

Читайте также:

Тимур Мирошниченко с семьей довел до слез поздравлениями 3-летнего сына Марселя

Тимур Мирошниченко с семьей довел до слез поздравлениями 3-летнего сына Марселя

Похожие темы:

Следующая публикация