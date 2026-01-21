- Дата публикации
Жена Мирошниченко нежно поздравила его с годовщиной брака и показала их романтику на берегу океана
Супруги уже восемь лет официально находятся в статусе мужа и жены.
В семье ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко важная дата.
Шоумен вместе с женой, адвокатом Инной Мирошниченко, празднует годовщину брака. Влюбленные уже ровно восемь лет официально находятся в статусе супругов. Поэтому, по случаю особенной даты возлюбленная ведущего посвятила ему пост в Instagram.
Инна Мирошниченко опубликовала серию фотографий, которые были сделаны во время их отдыха на Бали. Влюбленные на берегу океана устроили настоящую романтику - нежно обнимали друг друга и дарили сладкие поцелуи.
Также Инна Мирошниченко адресовала возлюбленному теплые слова. Жена ведущего поблагодарила его за восемь лет, что они прожили вместе. Адвокат говорит, что рядом с мужем она бесконечно счастлива, чувствует себя собой, чувствует поддержку и заботу во всем. Также жена Тимура Мирошниченко добавила, что ежедневно влюбляется в него еще больше, и знает, что это полностью взаимно.
"8 лет абсолютного счастья! 8 лет как я точно знаю, что такое чистая любовь, принятие и поддержка во всем. 8 лет как я могу быть собой без осуждения. 8 лет как мы создаем целую вселенную любви! Спасибо за каждый день! Спасибо, что позволяешь влюбляться каждый день все больше и знать, что ты так же! Люблю безгранично!" - обратилась к мужу адвокат.
Напомним, недавно Инна Мирошниченко восхитила фото с 6-летним сыном от Тимура Мирошниченко. Адвокат просто ошеломила их сходством.