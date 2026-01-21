Жена Мирошниченко нежно поздравила его с годовщиной брака и показала их романтику на берегу океана

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В семье ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко важная дата.

Шоумен вместе с женой, адвокатом Инной Мирошниченко, празднует годовщину брака. Влюбленные уже ровно восемь лет официально находятся в статусе супругов. Поэтому, по случаю особенной даты возлюбленная ведущего посвятила ему пост в Instagram.

Инна Мирошниченко опубликовала серию фотографий, которые были сделаны во время их отдыха на Бали. Влюбленные на берегу океана устроили настоящую романтику - нежно обнимали друг друга и дарили сладкие поцелуи.

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Также Инна Мирошниченко адресовала возлюбленному теплые слова. Жена ведущего поблагодарила его за восемь лет, что они прожили вместе. Адвокат говорит, что рядом с мужем она бесконечно счастлива, чувствует себя собой, чувствует поддержку и заботу во всем. Также жена Тимура Мирошниченко добавила, что ежедневно влюбляется в него еще больше, и знает, что это полностью взаимно.

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

"8 лет абсолютного счастья! 8 лет как я точно знаю, что такое чистая любовь, принятие и поддержка во всем. 8 лет как я могу быть собой без осуждения. 8 лет как мы создаем целую вселенную любви! Спасибо за каждый день! Спасибо, что позволяешь влюбляться каждый день все больше и знать, что ты так же! Люблю безгранично!" - обратилась к мужу адвокат.

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко восхитила фото с 6-летним сыном от Тимура Мирошниченко. Адвокат просто ошеломила их сходством.