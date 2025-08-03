Жена Мирошниченко нежно поздравила приемного сына с 4-летием и ошеломила, как он изменился

Тимур Мирошниченко с семьей / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Миршниченко сообщила о важном празднике в их семье.

Приемный сын супругов - Марсель - празднует день рождения. Мальчику исполнилось уже четыре годика. Жена Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - показала, как нежно поздравляла сынишку с праздником.

Младший сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В частности, семейство подготовило имениннику сюрприз. Конечно, квартиру украсили воздушными шариками, а Марселя ждал праздничный торт со свечой. Судя по фото, мальчику подарили маленький батут и игрушечный пульт для ди-джея.

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Младший сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Кстати, Инна Мирошниченко также просто ошеломила, как мальчик изменился. Адвокат говорит, что любовь - кардинально влияет на ребенка. За годы, которые Марсель провел в семье, его стало просто не узнать. Мальчик умеет доверять, наслаждается жизнью, экспериментирует и испытывает все новое.

Младший сын Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

"Марсель с нами уже большую половину своей жизни. И я не знаю больших жизнелюбов, чем он. Доверяет, испытывает, экспериментирует и выжимает максимум из каждого момента жизни. Тебя просто надо было понять. Принять. Не подгонять под шаблоны. А признать твою уникальность. Ты не неудобный, ты тот, кто разрушает стереотипы и строит в корне новый фундамент. Когда этот фундамент залит любовью, то из него прорастают самые крепкие стены", - говорит адвокат.

Инна Мирошниченко с сыном / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко с их приемной дочерью неожиданно показалась в больнице. Инна объяснила, что произошло и почему они должны были обращаться за помощью к медикам.