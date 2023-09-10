Жена Мирошниченко о трудностях в воспитании сына из детдома: "Психика у Марселя расшатана"

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в воспитании 2-летнего приемного сына Марселя.

На странице в Instagram знаменитая мама разместила снимок, где изображена с мужем и тремя детьми. Под фото Инна честно призналась, что воспитывать малыша из детдома крайне сложно.

В частности, по словам Мирошниченко, сложность состоит в том, что до 8 месяцев у ребенка формируется привязанность. Если в этот период рядом нет любящего взрослого, ребенок может "закрыться в капсуле недоверия".

"Сложно, потому что психика у Марселя еще очень расшатана, и что угодно может спровоцировать истерику, остановить которую невозможно. Лишь ждать час-два, пока не заснет от упадка сил. Ждать и пытаться уберечь его от сильных травм во время аутоагрессии. Сложно, потому что не так много времени прошло, чтобы он начал нам доверять. Сложно, потому что в глазах все еще читается сильная боль", – рассказала Инна Мирошниченко.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также супруга Тимура Мирошниченко призналась, что нередко ей приходится оставаться самой с тремя детьми, поскольку муж много работает.

"Сложно, потому что еда 100500 раз в день сама не приготовится, а последствия ее потребления детьми сами не уберутся. Сложно, потому что у меня параллельно еще много работы, отказаться от которой я не могу, потому что это одновременно мой глоток свежего воздуха", – призналась Инна.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном / Фото: instagram.com/_inna_mi_

По словам Мирошниченко, у нее есть проверочный вопрос, который она задает себе каждый раз, находясь на грани срыва:

"У меня есть проверочный вопрос. Когда тошнит от усталости или всю трясет, я спрашиваю себя "ты еще хочешь усыновить девочку через год?". Пока мой ответ "да", я справляюсь. Но это тяжело. Это вызов", – поделилась Инна.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко Инна довела поклонников до слез видео, в котором показала, как их приемный сын бьет себя, чтобы уснуть.

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