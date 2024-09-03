Жена Мирошниченко объяснила, почему их дочери будут учиться в разных классах одной школы

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – Инна – рассказала подробности обучения в школе их двух дочерей.

Как известно, в этом году 6-летняя Мия и 8-летняя Ангелина пошли в первый класс в частную киевскую школу. Несмотря на общее учебное заведение, девочки будут учиться в параллельных классах. Инна в своем Instagram объяснила, что перед принятием решения они консультировались у разных специалистов. И к тому же документы евочек были поданы в разное время, когда формировались разные группы.

"Класс Мии был сформирован еще в феврале преимущественно из детей, посещавших прескул. То есть еще до открытия вступительной кампании. За школу для Ангелины мы договаривались и бронировали место в июне сразу после знакомства, когда ребенок еще не был с нами. Тогда шел набор в первый уже "Б" класс. Но самым важным стало для нас желание мягкой психологической адаптации к школе. Мы консультировались со школьным психологом, с психологом Ангелины, с нейропсихологом", - отметила блогерша.

Инна Мирошниченко с детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

В то же время жена Мирошниченко объяснила, поскольку Мия уже была знакома с остальным классом благодаря дошкольной подготовке, то для Ангелины было бы сложно адаптироваться к ее сформировавшемуся коллективу.

"Класс Мии сформирован из друзей, которые вместе уже минимум год. Это коллектив, живущий своей жизнью. Влиться в такой гораздо труднее, чем в тот, где все друг друга видят впервые. 8 лет расти среди травмированных детей, и не знать другой нормы, а затем резко попасть в коллектив с детьми, которые имели любовь, поддержку и веру в себя с рождения – это только звучит как сказка. В жизни – это оказаться на Марсе и чувствовать, что с тобой что-то не так… В классе Мии 15 детей, у Ангелины – 7. Больше индивидуального внимания", – добавила бизнесвумен.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Кроме того, на решение обучать дочерей в отдельных классах повлияла психологическая адаптация Мии и Ангелины друг к другу. Как известно, всего два месяца назад семья Мирошниченко удочерила 8-летнего ребенка. Также Инна отреагировала на ряд вопросов, почему Ангелина в почти 9-летнем возрасте идет в первый класс. Блогерша отметила, что вопрос хочет оставить без ответа.

"Ну и есть ряд психологических моментов и рисков, связанных с тем, чтобы девочки учились вместе. Они не были всю жизнь вместе. Их отношения тоже только строятся. И мне важно, чтобы они любили друг друга. Быть в одной школе, но не "за одной партой" – это минимизировать эти риски. И да, Ангелине почти 9. Она идет в первый класс. Что является для нас и авантюрой, и вызовом, и победой и проявлением веры одновременно. Больше о причинах этого мы говорить не готовы. Просто отпустите этот вопрос", — написала Инна Мирошниченко.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Инна Мирошниченко призналась, как она достигает согласия между всеми членами большой семьи и присутствует ли у них детская ревность.

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